توزيع مليون عبوة ماء زمزم في مشعر عرفات ومزدلفة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن، وذلك من خلال عدد من (البرادات) المهيأة والمجهزة لذلك، وقد وزعت الشاحنات في عدد من المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مشعر عرفات ومشعر مزدلفة.

20 شاحنة

وقد قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عشرين شاحنة لتوزيع ماء زمزم المبارك في عدة مواقع من مشعري عرفات ومزدلفة.

مليون عبوة

الجدير بالذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد وجه بإيصال مليون عبوة ماء زمزم، لتوزيعها وليتسنى للحاج سهولة الحصول عليها.