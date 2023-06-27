الأهلي يُغري رياض محرز بـ 43 مليون جنيه إسترليني توزيع مليون عبوة ماء زمزم في مشعر عرفات ومزدلفة خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن طائرة توتنهام يشترط نيل 100 مليون يورو لبيع هاري كين لـ بايرن ميونخ الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح السعودية للكهرباء: أحمال عرفات بلغت 376 ميجا وات ولا انقطاعات مشاهد مبهجة من نفرة الحجاج إلى مزدلفة وسط انسيابية عالية برونو هنريكي يودع الاتحاد: مسيرتي انتهت معكم وسأظل أدعمكم أكثر من 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشأة الجمرات انتظارًا لضيوف الرحمن
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن، وذلك من خلال عدد من (البرادات) المهيأة والمجهزة لذلك، وقد وزعت الشاحنات في عدد من المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مشعر عرفات ومشعر مزدلفة.
وقد قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عشرين شاحنة لتوزيع ماء زمزم المبارك في عدة مواقع من مشعري عرفات ومزدلفة.
الجدير بالذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد وجه بإيصال مليون عبوة ماء زمزم، لتوزيعها وليتسنى للحاج سهولة الحصول عليها.