توزيع 10 آلاف مظلة و2000 سجادة على قاصدي المسجد الحرام اليوم

وزعت وكالة شؤون المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، 10 آلاف مظلة وألفي سجادة على زوار وقاصدي بيت الله الحرام اليوم الجمعة، ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول”.

كرم الضيافة

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت من أجل توفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، التي تراعي المستجدات العالمية والمحلية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة (2030) ، من مبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأفاد مدخلي بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

جهود متواصلة

تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.