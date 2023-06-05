توضيح بشأن موعد فتح العمرة بعد موسم الحج

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل متى سيسمح بالعمرة بعد موسم الحج؟
بدوره رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج، قائلًا: بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.
على صعيد متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن أمس الأحد الموافق 15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.
وجددت الوزارة التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذي القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023م.
من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 25/ 10/ 1444، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.