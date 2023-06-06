توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال عودة صاحب معاش التقاعد المبكر التابع لنظام التأمينات إلى عمل خاضع لنظام التأمينات، وكان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين؛ يخضع للنظام إلزاميًا ويُوقف صرف معاشه.

صرف المعاش الشهري

وفي وقت سابق، كشفت مؤسسة التأمينات، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التأمينات مسبقًا بتاريخ: 1/5/2023م”.

وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

وبدأ تطبيق النظام اعتبارًا من 1435/11/1هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.