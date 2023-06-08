توضيح من حساب المواطن بشأن المبالغ المرتجعة

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أوضح حساب المواطن المقصود بالمبالغ المرتجعة لدى المستفيدين المستحقين، مشيرًا إلى أنها تصرف مع مبلغ الدعم الشهري.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر، حيث قال السائل: المبالغ المرتجعة تشمل المبلغ المدفوع ولا + المبلغ المدفوع.
بدوره، رد حساب المواطن على السائل، قائلًا: المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، وسيتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.
وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.
وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.