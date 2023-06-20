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يجب الإفصاح عنه واحتسابه ضمن الدخل

توضيح من حساب المواطن بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
توضيح من حساب المواطن بشأن امتلاك الزوجة لسجل تجاري
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن امتلاك الزوجة لسجل تجاري لاحتسابه ضمن الدخل.

سجل تجاري للتابع

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه ” في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة”.

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين حول ما إذا كان فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟.

نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 68 لشهر يوليو 2023.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية .

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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