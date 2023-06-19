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يتم تغيير الاسم تلقائيًا في بيانات البرنامج

توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير اسم المستفيد

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير اسم المستفيد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن أن تغيير البيانات في الأحوال المدنية يتبعه تغيير تلقائي في بيانات المستفيد.

وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أنه في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن، جاء ذلك ردًا على استفسار لمستفيد قام بتغيير اسمه في الأحوال المدنية.

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نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 68 لشهر يوليو 2023.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية .

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

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