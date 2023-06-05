توضيح من حساب المواطن بشأن دعم حافز

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كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه للمستفيدين عند التسجيل ببرنامج حافز، وذلك قبل أيام من صرف الدفعة 67 لشهر يونيو.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه “في حال وجود دخل من حافز للتابع لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان تسجيل أحد أفراد الأسرة ببرنامج حافز يؤثر على حساب المواطن؟.
وأشارت خدمة المستفيدين إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية .
ويعمل برنامج حافز على تقديم الدعم للشباب، من خلال تقديم مبلغ مالي قدره 2000 ريال بشكل شهري لمدة 12 شهرًا لدعم، وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل المستحقين للمخصص المالي، وفقًا لضوابط الاستحقاق الخاصة بحافز البحث عن عمل.
ولاستمرارية الحصول على هذا المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلته في البحث بشكل جاد عن العمل، حيث إن الهدف الأساس من هذا المخصص المالي هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة، وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت.