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يصرف بناءً على دخل الأسرة وأفرادها

توضيح من حساب المواطن بشأن قيمة الاستحقاق

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
توضيح من حساب المواطن بشأن قيمة الاستحقاق
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل بناءً على إجمالي دخله.

حساب المواطن

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قيمة الاستحقاق

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد السائلين عبر خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن بموقع تويتر، حيث قال: كيف أعرف كم ينزل لي حساب مواطن؟

بدوره رد البرنامج على السائل قائلًا: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل بناءً على إجمالي دخله، مشيرًا إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

 

شروط حساب المواطن 1444

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.
  • عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.
  • إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.
  • ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.
  • أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.
  • إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

 

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