توضيح من حساب المواطن بشأن قيمة الاستحقاق

أوضح حساب المواطن، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل بناءً على إجمالي دخله.

قيمة الاستحقاق

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد السائلين عبر خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن بموقع تويتر، حيث قال: كيف أعرف كم ينزل لي حساب مواطن؟

بدوره رد البرنامج على السائل قائلًا: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل بناءً على إجمالي دخله، مشيرًا إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

شروط حساب المواطن 1444

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي: