توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص

أوضح برنامج حساب المواطن، مدى استحقاق موظفي القطاع الخاص من المسجلين في التأمينات الاجتماعية للدعم.

وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها بموقع “تويتر”: إنه في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، لا بد من الإفصاح عن الدخل.

وأضافت أنه سيتم احتسابه من ضمن الدخل، وفي حال انطبقت على موظف القطاع شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

وأشارت إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية .

شروط حساب المواطن 1444

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.