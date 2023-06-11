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تم إيداع 3.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين اليوم

توضيح من حساب المواطن لمن لم يتلقى دعم يونيو

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
توضيح من حساب المواطن لمن لم يتلقى دعم يونيو
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو الجاري، منوهًا المستفيدين بمراجعة البنك، والتأكد من إيداع الدفعة أو عدم إيداعها.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين عبر موقع تويتر، حيث قال أحد الأشخاص: إنه حتى الآن يظهر له بحسابه على التطبيق أن قيمة الدعم الخاص بشهر يونيو تحت إجراء الصرف، مضيفًا: إلى الآن لم يتم الإيداع أين أتوجه أرجو الإفادة، وأوضح أنه مؤهل ومستحق للدعم.

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بدروه، رد حساب المواطن على السائل، قائلًا: تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو، يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع، واختيار نوع الطلب الرئيسي– المدفوعات، ونوع الطلب الفرعي- لم يتم استلام الدفعة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنا.

وأودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وتابع أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

 

 

 

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