تنويه من حساب المواطن قبل أيام من دعم يونيو

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أوضح برنامج حساب المواطن آلية تغيير الآيبان البنكي، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان الاستحقاق على الآيبان السابق.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، حيث سأل قائلًا: لو أغير حسابي البنكي هل ينزل في الحساب الأول أو ينزل في الحساب الجديد؟
بدوره، أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج قائلًا: بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك- تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي-، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.
وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.
وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.