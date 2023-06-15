توطين التقنيات الخضراء لاستدامة إنتاج الغذاء أبرز مباحثات السعودية وهولندا

بحث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، مع نائب وزير الزراعة في مملكة هولندا أوجه التعاون المشترك في مجال توطين التقنيات الخضراء.

معرض التقنيات الخضراء

جاء ذلك على خلال مشاركة الوزارة في معرض التقنيات الخضراء الذي أقيم اليوم، في العاصمة الهولندية أمستردام، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام؛ بهدف استعراض أحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة حول العالم.

نقل المعرفة

وناقش الدكتور المالك مع نائب الوزير الهولندي على هامش المعرض، وضع إطار عمل مشترك يعزّز نقل المعرفة وتبنِّي التقنيات الخضراء الحديثة؛ لتعزيز إنتاج الغذاء بشكل مستدام.

يشار إلى أن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي بهدف الوقوف على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الزراعة والغذاء، والاطلاع عن قرب على أبرز سبل توظيف التقنية في تعزيز الزراعة المستدامة، ودعم توجُّه المملكة نحو قيادة الحقبة الخضراء في المنطقة، وتعزيز الأمن الغذائي والزراعي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.