أعلى كادر وظيفي في تاريخ شؤون الحرمين لخدمة الحجاج توفير أجهزة بايوكير لتنقية الهواء بين صفوف الحجاج سبب رفض روميلو لوكاكو عرض الهلال آخر الاستعدادات بمشعر منى قبل 48 ساعة من يوم التروية المغربي الفائز بمسابقة عطر الكلام: اختياري لأداء الحج لفتة كريمة لن أنساها طالب يوجه انتقادًا لهيئة التقويم: التصحيح المعياري للاختبارات ظالم استمرار تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب القبض على 3 يمنيين لترويجهم 19 كيلو حشيش في عسير سفير أذربيجان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن نيوكاسل قد يمنع الهلال من ضم روبن نيفيز !
وفرت الهيئة العامة لرئاسة شؤون الحرمين، أجهزة بايويكير لتنقية الهواء بين صفوف الحجاج، فدخانه نقي يعمل على تنقية أجواء المطاف، بمساحة تقدر بنحو ألف متر مربع لكل ساعة دون رائحة أو مضرة.
ومن جهته، أفاد مدير الوقاية والرعاية الصحية في المسجد الحرام حسن السويهري في حديثه لـ “قناة الإخبارية” بأن هناك 20 جهاز بايوكير تعمل على مدار الساعة تم تخصيصها في المسجد الحرام والمسجد النبوي والرواق السعودي وصحن المطاف، ويعمل عليها أكثر من 450 عاملًا ومشرفًا لخدمة الحجاج .
وأضاف السويهر يأن المادة المستخدمة في أجهزة بايوكير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء ومن الجهات الرسمية وحاصلة على شهادات عالمية ومحلية، حيث يعمل عليها كادر وطني يقوم بتزويدها بالمعقمات وسط صيانة دورية.
فيديو | أجهزة “بايوكير”..
لتنقية الهواء في صحن المطاف حيث تعد مرخصة من هيئة الغذاء والدواء ومعتمدة دوليا #نشرة_النهار#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/7dPcbEQs37
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023