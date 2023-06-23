توفير أجهزة بايوكير لتنقية الهواء بين صفوف الحجاج

وفرت الهيئة العامة لرئاسة شؤون الحرمين، أجهزة بايويكير لتنقية الهواء بين صفوف الحجاج، فدخانه نقي يعمل على تنقية أجواء المطاف، بمساحة تقدر بنحو ألف متر مربع لكل ساعة دون رائحة أو مضرة.

20 جهاز بايوكير

ومن جهته، أفاد مدير الوقاية والرعاية الصحية في المسجد الحرام حسن السويهري في حديثه لـ “قناة الإخبارية” بأن هناك 20 جهاز بايوكير تعمل على مدار الساعة تم تخصيصها في المسجد الحرام والمسجد النبوي والرواق السعودي وصحن المطاف، ويعمل عليها أكثر من 450 عاملًا ومشرفًا لخدمة الحجاج .

وأضاف السويهر يأن المادة المستخدمة في أجهزة بايوكير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء ومن الجهات الرسمية وحاصلة على شهادات عالمية ومحلية، حيث يعمل عليها كادر وطني يقوم بتزويدها بالمعقمات وسط صيانة دورية.