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التملك ارتفع بين نسبة 62% إلى 67%

توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المختص بالقيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان، أن يشهد السوق العقاري في المملكة تصحيحًا جديدًا في الأسعار يوافق القدرات الشرائية للأفراد خاصةً بالمدن الكبرى، مشيرًا إلى أن التملك العقاري ارتفع بين نسبة 62% إلى 67%، وهذه نسبة جيدة جدًّا، على حد قوله.

القدرة الشرائية

وقال الركبان خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن القدرة الشرائية هي المعيار الأساسي في عمليه التسعير في السوق العقاري، وكلما ارتفعت قيمة الأصول العقارية، وكانت غير مساوية للقدرة الشرائية، فبالتالي لا يوجد أحد يشتريها.

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ولفت إلى أن المنتجات السكنية التي تطرحها الشركة الوطنية للإسكان، تحتوي على شقق بحوالي 350 ألف ريال للشقة الواحدة، وبالتالي هذه الأسعار ستكون في المستقبل مرجعية للأسعار.

وأكمل: هذه الأسعار بالنسبة للمواطن، لا تضغط على ميزانيته ولا تدخله في إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بالقروض وتحافظ على استقرار السوق العقاري.

التملك العقاري

وأوضح أنه وفقًا للإحصائيات الأخيرة لوزارة الشؤون البلدية والإسكان، والهيئة العامة للإحصاء فهناك ارتفاع في التملك بين نسبة 62% إلى 67%، وهذه نسبة جيدة جدًّا، مضيفًا أنه يتوقع أن السوق العقاري مقبل على تصحيح للأسعار يتوافق مع القدرة الشرائية.

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