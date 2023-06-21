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الحالة تستمر حتى الـ8 مساءً

توقعات برياح وأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
توقعات برياح وأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومشعر منى.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ في منطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله تعالى- من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم حتى الساعة 8 مساءً.

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طقس السعودية اليوم السبت .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تحذيرات من الطقس

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من حالة طقس السعودية في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

أمطار ورياح

وقال المركز في بيان: الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز في بيانه حول حالة الطقس في السعودية، إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة والجزء الجنوبي لمنطقتي الرياض والشرقية.

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