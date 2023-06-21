توقعات برياح وأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة، وعرفات، ومزدلفة، ومشعر منى.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ في منطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله تعالى- من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم حتى الساعة 8 مساءً.
وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من حالة طقس السعودية في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.