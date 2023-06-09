Icon

سعود الصرامي يوجه نصيحة لجماهير الاتحاد Icon توقعات بـ أمطار وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon متعافٍ من المخدرات بعد 40 عامًا: كنت أنام بالشوارع Icon 5 أندية تراقب سفيان أمرابط Icon احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا Icon إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد Icon بنزيما قائد الاتحاد بديلًا لـ أحمد حجازي Icon سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض Icon دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ Icon بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التزم بتعليمات السلامة وأخذ الحيطة والحذر

توقعات برياح وأتربة مثارة على تبوك حتى الـ9 مساءً

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
توقعات برياح وأتربة مثارة على تبوك حتى الـ9 مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية

ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

منخفض خماسيني

في وقت سابق، لفت طقس العرب، إلى أنه من المُنتظر أن تتأثر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط وبلاد الشام عطلة نهاية الأسبوع بمنخفض جوي خماسيني، وهو منخفض حراري ينشط في فصل الربيع وغير مُعتاد قدومه إلى المنطقة في هذا الوقت من العام! ويؤدي إلى فرص هطول بعض الأمطار شمال غرب المملكة تُصحب بحدوث الرعد أحيانًا، وقد يصحبها نشاط في سرعة الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.

وتوقع طقس العرب أن تتكاثر بعض السحب الركامية الممطرة اليوم الجمعة على مُرتفعات شرق جازان وعسير، كما تتدفق السحب على ارتفاعات مُختلفة شمال غرب المملكة يُرافقها هطول أمطار مُتفرقة، وتنشط الرياح مع مُرور السحب الرعدية وتؤدي لحدوث موجات غبارية في بعض المناطق الشمالية الغربية.

أحوال غير مستقرة

وتستمر هذه الأحوال الجوية غير المُستقرة شمال غرب المملكة يوم السبت، إذ تكون الفرصة مُهيأة لهطول الأمطار على أجزاء من غرب الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد يرافقها حدوث الرعد أحيانًا، كما يتجدد نشاط الرياح الشمالية الغربية على ذات المناطق وتعمل على إثارة الأتربة والغبار، ورُبما بعض العواصف الغبارية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص
السعودية اليوم

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ...

السعودية اليوم
التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا
السعودية اليوم

التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته...

السعودية اليوم
النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29
آخر الاخبار

النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29

آخر الاخبار
لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية
العالم

لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية...

العالم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4...

الرياضة
القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة للعراق
السعودية اليوم

القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة...

السعودية اليوم
نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على الطبيعة
السعودية اليوم

نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على...

السعودية اليوم