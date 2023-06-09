توقعات برياح وأتربة مثارة على تبوك حتى الـ9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

منخفض خماسيني

في وقت سابق، لفت طقس العرب، إلى أنه من المُنتظر أن تتأثر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط وبلاد الشام عطلة نهاية الأسبوع بمنخفض جوي خماسيني، وهو منخفض حراري ينشط في فصل الربيع وغير مُعتاد قدومه إلى المنطقة في هذا الوقت من العام! ويؤدي إلى فرص هطول بعض الأمطار شمال غرب المملكة تُصحب بحدوث الرعد أحيانًا، وقد يصحبها نشاط في سرعة الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.

وتوقع طقس العرب أن تتكاثر بعض السحب الركامية الممطرة اليوم الجمعة على مُرتفعات شرق جازان وعسير، كما تتدفق السحب على ارتفاعات مُختلفة شمال غرب المملكة يُرافقها هطول أمطار مُتفرقة، وتنشط الرياح مع مُرور السحب الرعدية وتؤدي لحدوث موجات غبارية في بعض المناطق الشمالية الغربية.

أحوال غير مستقرة

وتستمر هذه الأحوال الجوية غير المُستقرة شمال غرب المملكة يوم السبت، إذ تكون الفرصة مُهيأة لهطول الأمطار على أجزاء من غرب الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد يرافقها حدوث الرعد أحيانًا، كما يتجدد نشاط الرياح الشمالية الغربية على ذات المناطق وتعمل على إثارة الأتربة والغبار، ورُبما بعض العواصف الغبارية.