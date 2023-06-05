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توقعات بسيول وبرد حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
توقعات بسيول وبرد حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والكامل وخليص، ومناطق عسير والباحة وجازان والمدينة المنورة وحائل.

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أمطار ورياح

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة وخفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، وتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق ومرات والزلفي والمجمعة والغاط، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والليث والقنفذة، ومناطق القصيم ونجران وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

أخذ الحيطة والحذر

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّــع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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