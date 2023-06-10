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تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

توقعات بـ أمطار وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
توقعات بـ أمطار وبرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم السبت حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/11/ 1444هـ.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية وجنوب منطقة مكة.

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وأضاف الحصيني أن الحالة الجوية تمتد إلى اليمن وعُمان تسبقها برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة ورياح على أجزاء من الشرقية ودول الخليج.

توقعات الطقس

من جهته، توقع طقس العرب أن تتكاثر بعض السحب الركامية الممطرة يوم الجمعة على مُرتفعات شرق جازان وعسير، كما تتدفق السحب على ارتفاعات مُختلفة شمال غرب المملكة يُرافقها هطول أمطار مُتفرقة، وتنشط الرياح مع مُرور السحب الرعدية وتؤدي لحدوث موجات غبارية في بعض المناطق الشمالية الغربية.

أحوال غير مستقرة

وتستمر هذه الأحوال الجوية غير المُستقرة شمال غرب المملكة يوم السبت، إذ تكون الفرصة مُهيأة لهطول الأمطار على أجزاء من غرب الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد يرافقها حدوث الرعد أحيانًا، كما يتجدد نشاط الرياح الشمالية الغربية على ذات المناطق وتعمل على إثارة الأتربة والغبار، ورُبما بعض العواصف الغبارية.

 

 

 

 

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