توقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5%

توقع صندوق النقد الدولي ،اليوم الأربعاء، أن يستمر زخم نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية قويًا بمتوسط 5% في 2023.

ووفقاً لما ذكرته بعثة الصندوق إلى السعودية، فإن معدل التضخم في سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.

تخفيف ضغط السيولة

وأشارت إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين “السايبور” و”الليبور” إلى متوسطاتها التاريخية.

ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط “من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم”.

توصيات النقد الدولي

وتتضمن توصيات الصندوق، توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.

وأوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، والمضي قدمًا بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.