توقعات بهطول أمطار على المرتفعات أعلى من السنوات السابقة

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كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن السعودية دخلت في فصل الصيف أرصاديًا منذ 7 أيام، موضحًا أن معدلات هطول الأمطار على المرتفعات أعلى من السنوات السابقة.
وأضاف العقيل في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الأمطار هطلت على معظم السلسلة الجبلية بجبال الثروات بشكل واسع والمنحدرات الشرقية منها، لافتًا إلى أن المؤشرات تدل على استمرار هطول الأمطار على السلسلة الجبلية كعادة الأجواء الصيفية وذلك في جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها.
وبشأن التقلبات الجوية في صيف هذا العام، لفت إلى مركز الأرصاد توقع أن تكون معدلات هطول الأمطار على المرتفعات أعلى من السنوات السابقة، وستكون درجات الحرارة أعلى بمعدل بدرجة واحدة على معظم مناطق السعودية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.
فيديو | محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: دخلنا فصل الصيف ومعدلات هطول الأمطار على المرتفعات أعلى من السنوات السابقة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/wvwgzaUFj3
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 7, 2023