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ارتفاع الحرارة ومعدل الأمطار في موسم الحج

توقعات بهطول أمطار متفاوتة على معظم المناطق اليوم

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
توقعات بهطول أمطار متفاوتة على معظم المناطق اليوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالعزيز الحصيني، أن المراصد تتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على مناطق عدة اليوم الخميس.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه على تويتر، أنه حسب المراصد يُتوقَّع اليوم الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات بَرَد على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان واليمن.

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وتوقع الحصيني نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية إلا أن يصرفها الله. والله أعلم.

الأمطار في موسم الحج

على صعيد آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عن الحالة المناخية السائدة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوقعات شهر ذي الحجة لهذا العام، حيث يشير إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية درجة واحدة خلال النصف الأول من الشهر ودرجة ونصف فيما تبقى من أيام الشهر، وارتفاع هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي خلال النصف الأول من الشهر واستمرارها حول المعدل في الفترة المتبقية.

وأوضح المركز، أن مناخ مكة المكرمة خلال شهر ذي الحجة جاف نسبيًّا خلال النهار ومائل للاعتدال ليلًا، حيث سجلت البيانات المناخية معدل درجة حرارة العظمى (43.6 ْم) والصغرى (29.6 ْم)، ومعدل هطول الأمطار (0.1 ملم) ومعدل الرطوبة النسبية (32%) ومعدل سرعة الرياح بين (4ـــ10كم/ ساعة) باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار أحيانًا مع انخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

أما مناخ المدينة المنورة فحار وجاف خلال النهار ومائلًا للاعتدال ليلًا، حيث سجلت البيانات المناخية معدل درجات الحرارة العظمى (43 ْم)، ومعدل الصغرى (29.3 ْم)، ومعدل هطول الأمطار (0.7ملم) ومعدل الرطوبة النسبية (12%) وسرعة الرياح 12كم/ ساعة باتجاه غربي إلى شمالي غربي مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار وانخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز في تقريره إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذه الفترة في مكة المكرمة كانت 51 ْم في 30 يونيو 2014م وأقل درجة حرارة 21.5 ْم في 27 يونيو 2014م وأعلى كمية أمطار يومية 1.6ملم في 17يوليو2010م وأعلى سرعة رياح 48كم/ س بالاتجاه الشرقي في 21 يونيو 2019م.

أما في المدينة المنورة فكانت أعلى درجة حرارة مسجلة خلال هذه الفترة 48.4 ْم في 13 يوليو 2010م، وأقل درجة حرارة 22.5 ْم في 15 يوليو 2010م وأعلى كمية أمطار يومية 19.7ملم في 15 يوليو 2010م وأعلى سرعة رياح 83 كم/ ساعة بالاتجاه الغربي.

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