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توقعات بهطول أمطار وبرد بعدة مناطق

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ صباحاً
توقعات بهطول أمطار وبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد بعدة مناطق مع اقتراب نهاية الحالة الممطرة الـ 17.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة المتوقعة تؤثر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية وأجزاء متفرقة ومحدودة من شمال المملكة، لافتًا إلى احتمال هطول أمطار خفيفة شمال شرق منطقة المدينة المنورة مع رياح نشطة .

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الحالة المدارية

وأضاف الحصيني أن الحالة المدارية في بحر العرب لا تزال إعصار من الدرجة الثانية، حيث تتحرك شمالًا وشرقًا باتجاه باكستان، موضحًا أنه لا يوجد تأثير مباشر على دول جنوب الجزيرة العربية عدا ارتفاع الأمواج في بحر العرب.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

 

 

 

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