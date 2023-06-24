تشير توقعات حالة الطقس في عيد الأضحى إلى أن الطقس سيكون حارًا نسبيًا حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 44-46 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 65%، مع نشاط في الرياح الشمالية والشمالية الغربية خاصة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقعات حالة الطقس في عيد الأضحى

وفي وقت سابق توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، في تقرير له عن حالة الطقس في عيد الأضحى، استمرار حرارة الطقس بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43-45) م ْبينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27-30) مْ.

غيوم ورياح نشطة

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتنشط الرياح السطحية خلال النهار ومن غير المستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار.

حالة الطقس في مكة والمشاعر

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، فيما سيكون غائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 43 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 44 درجة.