توقعات حالة الطقس في عيد الأضحى الجوازات : وصول مليون و626 ألف حاج عبر المنافذ الدولية حاجة أرجنتينية تكشف عن معايشتها آية قرآنية عند وصولها إلى الحرم المكي تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة الأمر بالمعروف تفعّل التوعية عبر المنافذ الحدودية والمراكز الميدانية التوعوية السديس يوجه بإنشاء مبادرة واحة الإعلام في الرئاسة خلال موسم الحج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة لـ الملك سلمان وولي العهد يؤديان الحج الإطاحة بـ 6 مخالفين لتهريبهم 120 كجم قات مخدر بالعارضة
تشير توقعات حالة الطقس في عيد الأضحى إلى أن الطقس سيكون حارًا نسبيًا حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 44-46 درجة مئوية، فيما من المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 65%، مع نشاط في الرياح الشمالية والشمالية الغربية خاصة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي وقت سابق توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، في تقرير له عن حالة الطقس في عيد الأضحى، استمرار حرارة الطقس بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43-45) م ْبينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27-30) مْ.
ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتنشط الرياح السطحية خلال النهار ومن غير المستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، فيما سيكون غائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 43 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 43 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 44 درجة.