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درجة الحرارة تصل 36

توقعات طقس مكة والمدينة اليوم

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
توقعات طقس مكة والمدينة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

طقس مكة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 – 35 كم/ساعة، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 32، واتجاه الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى غربية، بسرعة 10 – 25 كم/ساعة.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس السعودية اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

طقس السعودية اليوم

وبحسب توقعات طقس السعودية اليوم يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

رياح نشطة وغبار

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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