توقعات طقس يوم عرفة: أتربة مثارة ورياح نشطة

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومشاعر “منى- عرفة- مزدلفة”، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، كما تشمل عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة جدة ورابغ والقنفذة، والليث والأجزاء الساحلية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك يوم الوقوف على صعيد عرفة.
على صعيد آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.