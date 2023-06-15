توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر

وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إعلان الشراكة العميقة بين البلدين.

الجزائر والبريكس

واقترح تبون دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، مشيرًا إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين البلدين، وفق ما أفاد به موقع “روسيا اليوم”.

محادثات مثمرة

من جانبه، وصف الرئيس الروسي المحادثات مع تبون بالمثمرة، قائلا: “المحادثات مع تبون كانت عملية ومثمرة للغاية”.

ويتضح ذلك من المجموعة الواسعة من الوثائق التي جرى توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

تعاون فضائي

كما شدد بوتين على أن العلاقات مع الجزائر تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية، ووفقًا له، فإن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.