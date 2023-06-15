Icon

وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال Icon ضبط 1361 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك Icon توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر Icon السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني Icon زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال Icon وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي Icon السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا Icon الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة Icon جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يشكل بداية جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين

توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إعلان الشراكة العميقة بين البلدين.

الجزائر والبريكس

قد يهمّك أيضاً
الموارد البشرية توقف صرف معاشات الضمان لـ 7300 مستفيد

الموارد البشرية توقف صرف معاشات الضمان لـ 7300 مستفيد

تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة وأمريكا والشنغن الدخول إلى السعودية

تسهيلات جديدة تمكّن حاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة وأمريكا والشنغن الدخول...

واقترح تبون دخول الجزائر إلى منظمة البريكس والعمل على تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، مشيرًا إلى أهمية توسيع روسيا لممارسة التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية بين البلدين، وفق ما أفاد به موقع “روسيا اليوم”.

محادثات مثمرة

من جانبه، وصف الرئيس الروسي المحادثات مع تبون بالمثمرة، قائلا: “المحادثات مع تبون كانت عملية ومثمرة للغاية”.

ويتضح ذلك من المجموعة الواسعة من الوثائق التي جرى توقيعها بين البلدين على مستوى الحكومات والسلطات البلدية والوزارات، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

تعاون فضائي

كما شدد بوتين على أن العلاقات مع الجزائر تحمل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا، وذات طبيعة استراتيجية، ووفقًا له، فإن اعتماد الإعلان ستكون بداية لمرحلة جديدة أكثر تطورًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

إضافة إلى ذلك وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم