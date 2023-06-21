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بعد رغبته بالرحيل عن آرسنال

توماس بارتي مطلوب في دوري روشن

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
توماس بارتي مطلوب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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بات النجم الغاني توماس بارتي، قريبًا من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال هذا الصيف، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي.

عروض أمام توماس بارتي

وأوضح خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الأندية السعودية مستعدة لدفع 40 مليون يورو على أقساط، مقابل الحصول على خدمات توماس بارتي، مؤكدًا أن اللعب في دوري روشن يُعد خيارًا لدى اللاعب.

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وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، أن توماس بارتي لم يحسم موقفه حتى الآن، كما أنه يملك أيضًا عروضًا من أوروبا.

توماس بارتي
بارتي – المصدر independent

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، إلى أن وكلاء أعمال النجم الغاني يسعون لرحيله من آرسنال، ويُجهز نادي موناكو الفرنسي عرضًا لضمه، بالإضافة إلى اهتمام أكثر من نادٍ سعودي بالتعاقد معه.

ولفتت إلى أن نادي آرسنال عليه إيجاد لاعب بديل لنجمه الغاني، وذلك بالإضافة إلى محاولاته للتعاقد مع ديكلان رايس لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

توماس بارتي
بارتي – المصدر theathletic

بارتي مع آرسنال

وكان بارتي صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في 2020، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد عقده حتى عام 2025.

وشارك توماس بارتي في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

توماس بارتي
بارتي – المصدر @FabrizioRomano

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