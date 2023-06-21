توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024 برنامج ضيوف خادم الحرمين يستقبل 656 حاجًا من 51 دولة إعلان نتائج حركة النقل الداخلي في مكة عبر نظام نور بروزوفيتش يُثير الجدل برسالة غامضة إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة 16 مخالفًا في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد إحباط تهريب 330 كجم من القات بجازان معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني توني كروس، ليستمر في صفوفه بالموسم المقبل.
وذكر المرينغي في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني: “اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب الألماني؛ ليظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024”.
ويُعد توني كروس من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وبات أكثر لاعب ألماني لعب بقميصه بـ417 لقاء.
وتوج توني كروس بـ20 لقبًا خلال المواسم التسعة التي لعبها مع ريال مدريد، وهي؛ كأس العالم للأندية 5 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 4 مرات، كأس السوبر الإسباني 3 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرة.
على الجانب الآخر، بدأ نادي ريال مدريد، ثورة في سوق الانتقالات، حيث تخلى عن بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم؛ كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما تعتزم الإدارة تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.
ونجح ريال مدريد في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جود بيلينغهام بعقد ممتد لـ6 مواسم.
وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بعد 14 عامًا مع ريال مدريد، شهدت تتويجه بـ24 بطولة.
🤍🎱 @ToniKroos 🤍🎱#Kroos2024 pic.twitter.com/JcJcFWcf06
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 21, 2023