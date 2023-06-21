توني كروس مستمر مع الريال حتى 2024

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني توني كروس، ليستمر في صفوفه بالموسم المقبل.

تمديد عقد توني كروس

وذكر المرينغي في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني: “اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب الألماني؛ ليظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024”.

ويُعد توني كروس من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وبات أكثر لاعب ألماني لعب بقميصه بـ417 لقاء.

وتوج توني كروس بـ20 لقبًا خلال المواسم التسعة التي لعبها مع ريال مدريد، وهي؛ كأس العالم للأندية 5 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 4 مرات، كأس السوبر الإسباني 3 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرة.

ريال مدريد يدعم صفوفه

على الجانب الآخر، بدأ نادي ريال مدريد، ثورة في سوق الانتقالات، حيث تخلى عن بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم؛ كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما تعتزم الإدارة تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جود بيلينغهام بعقد ممتد لـ6 مواسم.

وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بعد 14 عامًا مع ريال مدريد، شهدت تتويجه بـ24 بطولة.