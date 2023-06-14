توني كروس يستغل صفقة بيلينغهام للسخرية من هازارد

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الألماني توني كروس على صفقة انتقال النجم الإنجليزي جود بيلينغهام إلى صفوف المرينغي.

تعليق توني كروس

وتحدث توني كروس عن صفقة النجم الإنجليزي، قائلًا: “لقد شاهدت ملخصات لدورتموند وبالتحديد في دوري أبطال أوروبا، لقد كان بيلينغهام يلعب عادة بشكل رائع جدًا جدًا!”.

وعن قيمة صفقة بيلينغهام، قال توني كروس: “جاء إلينا لاعب مقابل الكثير من المال وانتهت مسيرته تقريبًا (يقصد هازارد)، أعتقد أن الكل يقول الآن إنها لم تكن صفقة موفقة ولكن دعونا نكن إيجابيين”.

وأضاف توني كروس خلال تصريحات نقلها موقع جول العالمي، قائلًا: “أعتقد أن الجميع سيقولون في وقت لاحق أن صفقة بيلينغهام ليست جيدة، لكن الآن علينا أن نفكر بشكل إيجابي”.

جود بيلينغهام للريال

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جود بيلينغهام، حيث وقع على عقد ممتد لمدة 6 سنوات.

وجاء إعلان ريال مدريد عن صفقة جود بيلينغهام، بعد 7 أيام من إعلان نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن رحيل لاعبه إلى المرينغي في صفقة بلغت 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

ومن المقرر أن يتم تقديم جود بيلينغهام، يوم غد الخميس، في المدينة الرياضية للملكي، وسيظهر اللاعب الإنجليزي بعد الحفل في مؤتمر صحافي للحديث مع وسائل الإعلام.