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اللاعب الأرجنتيني انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي

تيباس يرد حول حقيقة منعه من عودة ميسي إلى برشلونة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
تيباس يرد حول حقيقة منعه من عودة ميسي إلى برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني حقيقة تسببه في عدم عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وكان النجم الأرجنتيني قرر مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية موسم 2022/2023 رافضًا العودة إلى برشلونة ورافضًا عرض الهلال، ومفضلًا الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

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وتحدث تيباس قائلًا: ” البعض يعتقد أننا فعلنا كل شيء من أجل عودة النجم الأرجنتيني، والبعض الآخر يعتقد أننا كنا سببًا في عدم عودته إلى برشلونة”.

وأضاف: ” أقول إن برشلونة أفضل حاليًا من الموسم الماضي حول ما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف”.

جدير بالذكر أن ميسي كان أبدى تخوفه ورفض فكرة العودة لبرشلونة بسبب المشاكل التي تعرض لها النادي وقت وجوده.

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