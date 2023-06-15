تيك توك تعتزم استثمار مليارات الدولارات بجنوب شرق آسيا

كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك، شو زي تشيو، اليوم الخميس، أنه يريد استثمار مليارات الدولارات في جنوب شرق آسيا في السنوات المقبلة، حيث تزدهر خدمة المبيعات عبر الإنترنت التي أطلقتها المجموعة الصينية لنشر مقاطع الفيديو في العام 2022.

إندونيسيا وجنوب شرق آسيا

وأردف شو زي تشيو خلال مؤتمر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا “سنستثمر مليارات الدولارات في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وتابع رئيس المجموعة التي تأسست قبل 6 سنوات “من فريق متواضع من 100 شخص، لدينا حاليًّا حوالى 8 آلاف موظف في جنوب شرق آسيا”.

ويستخدم حوالي 125 مليون إندونيسي التطبيق شهريًّا، ويبلغ مجموع المستخدمين شهريًّا 325 مليونًا في جنوب شرق آسيا.

متجر تيك توك

وفي إندونيسيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تضم المجموعة بحسب الرئيس التنفيذي أكثر من مليوني بائع في “متجر تيك توك” (تيك توك شوب)، حيث تُعرض سلع للبيع ترتبط بمجالات الموضة والتكنولوجيا المتطورة والمنتجات المصنوعة يدويًّا.

ولفتت دراسة أجرتها شركة الاستشارات السنغافورية “مومينتوم ووركس” Momentum Works ونُشرت الخميس أيضًا، إلى أن المجموعة تمكنت من الاستفادة من نجاحها وحصدها ملايين المستخدمين في المنطقة لتطوير نشاط مبيعاتها عبر الإنترنت في العام 2022، والذي تم اختباره في إندونيسيا العام الماضي.