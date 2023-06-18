ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير

أعلن مرصد تمير عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1444 هـ وفي انتظار صدور بيان عن المحكمة العليا.

وعليه فسيكون الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة في السعودية، وسيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

بيان المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وحثت المحكمة العليا من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

رؤية هلال ذي الحجة

وبحسب مركز الفلك الدولي، ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة اليوم الأحد، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

تعذر الرؤية

وفي وقت سابق أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن ماليزيا وإندونيسيا وبروناي أعلنوا عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، لافتين إلى أن الخميس الموافق 29 يونيو سيكون عيد الأضحى المبارك.