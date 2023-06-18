Icon

سلطنة عمان تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة Icon دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1444 هـ وأخرى تنتظر Icon الجوازات تواصل استقبال حجاج الأردن القادمين عبر منفذ حالة عمار Icon ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير Icon إنقاذ حاج إيراني تعرض لجلطة قلبية حادة Icon السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية هدف محوري لنجاح خطة الحج Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية Icon حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85 Icon تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مرصد تمير عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1444 هـ وفي انتظار صدور بيان عن المحكمة العليا.

وعليه فسيكون الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة في السعودية، وسيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

قد يهمّك أيضاً
ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي

ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

بيان المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وحثت المحكمة العليا من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

رؤية هلال ذي الحجة

وبحسب مركز الفلك الدولي، ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة اليوم الأحد، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

تعذر الرؤية

وفي وقت سابق أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن ماليزيا وإندونيسيا وبروناي أعلنوا عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، لافتين إلى أن الخميس الموافق 29 يونيو سيكون عيد الأضحى المبارك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم