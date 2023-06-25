سبب رفض ماسيمليانو أليجري عرض تدريب الهلال إيلون ماسك: مصارعتي لمارك في قفص حديدي احتمال وارد إحباط ترويج 55.816 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض الأهلي المصري يعبر منتخب السويس في كأس مصر وظائف شاغرة في العليان القابضة ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو غموض يحيط بمصير قائد فاغنر بعد صور السيلفي مع المارة وفاة ثاني فنان عراقي خلال أقل من 24 ساعة
عثرت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا على ثعبان من نوع البيثون الملكي طوله 1.5 متر في غابة بالقرب من موقف سيارات.
وأفادت الشرطة، اليوم، بأن أحد عناصرها لاحظ الثعبان وأخذه، ثم سلَّمه إلى خدمات إنقاذ الحيوان.
ومن المرجَّح أن يكون شخص ما ترك الثعبان حيث بدا في حالة ضعف عندما تم العثور عليه.
وأفاد التقرير بأن الثعبان لم يحاول مهاجمه الشرطي أو الهروب.
من المعروف أن الثعابين من نوع البيثون الملكي تعيش في غرب ووسط إفريقيا، وهي ليست سامة وتعتبر مسالمة نسبيًّا.
وغالبًا ما يتم الاحتفاظ بهذه الثعابين في حظائر كحيوانات أليفة غريبة، وتتغذى على الفئران والجرذان والطيور بعد خنقها بجسمها.