ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

عثرت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا على ثعبان من نوع البيثون الملكي طوله 1.5 متر في غابة بالقرب من موقف سيارات.

ثعبان ضخم

وأفادت الشرطة، اليوم، بأن أحد عناصرها لاحظ الثعبان وأخذه، ثم سلَّمه إلى خدمات إنقاذ الحيوان.

ومن المرجَّح أن يكون شخص ما ترك الثعبان حيث بدا في حالة ضعف عندما تم العثور عليه.

من نوع البيثون الملكي

وأفاد التقرير بأن الثعبان لم يحاول مهاجمه الشرطي أو الهروب.

من المعروف أن الثعابين من نوع البيثون الملكي تعيش في غرب ووسط إفريقيا، وهي ليست سامة وتعتبر مسالمة نسبيًّا.

وغالبًا ما يتم الاحتفاظ بهذه الثعابين في حظائر كحيوانات أليفة غريبة، وتتغذى على الفئران والجرذان والطيور بعد خنقها بجسمها.