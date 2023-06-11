ثعبان ينزل من فتحة مروحة السقف بأمريكا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخص من ولاية إلينوي الأمريكية يشاهد ثعبانًا ينزل من فتحة مروحة السقف.

وبحسب الفيديو المتداول، ظلت المروحة تصفعه عشرات المرات، وهو يحاول الهروب منها.

واعتقد الشاب في البداية أن نهاية الثعبان حتما ستكون على يد المروحة، لكن سوء حظه جعل الثعبان يطير في وجهه.