ثلاثية لـ مصر ضد جنوب السودان

انتهت مباراة مصر ضد جنوب السودان الودية قبل قليل، بفوز منتخب مصر بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات توقف يونيو الدولي حاليًا.

مصر ضد جنوب السودان

وكان اللاعب مصطفى فتحي افتتح التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة العشرين بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة الـ45 نجح اللاعب محمود عبدالمنعم ” كهربا” في إحراز الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من محمود تريزيجيه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب المصري بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب تريزيجيه في إضافة الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقة الـ73 بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى جنوب السودان.

وانتهت المباراة، بفوز منتخب مصر وديًا بثلاثية دون رد في لقاء أُقيم على ملعب القاهرة الدولي.