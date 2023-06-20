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عقب التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية

جافي يتعرض لصافرات استهجان في حفل تتويج منتخب إسبانيا

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
جافي يتعرض لصافرات استهجان في حفل تتويج منتخب إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

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تعرض اللاعب جافي نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، لصافرات الاستهجان من قبل بعض الجماهير التي كانت حاضرة حفل تتويج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب الإسباني حقق لقب دوري أمم أوروبا أول أمس الأحد على حساب منتخب كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية.

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وأثناء بدء جافي حديثه أُطلقت ضده صافرات الاستهجان من قبل بعض من الجماهير الحاضرة، في مشهد جعل اللاعب يُنهي حديثه سريعًا.

تتويج منتخب إسبانيا بـ دوري الأمم الأوروبية 

وفي مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية، كان الشوط الأول والشوط الثاني من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

واستمر التعادل السلبي بينهما في الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها فريق إسبانيا لصالحه بنتيجة 5/ 4.

كرواتيا ضد إسبانيا - منتخب إسبانيا

وحقق الفريق الإسباني، اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه.

كرواتيا وصيفًا مرتين بآخر 5 سنوات

بينما عجز المنتخب الكرواتي عن تحقيق أول لقب له في دوري الأمم الأوروبية، حيث وصل منتخب كرواتيا في آخر 5 سنوات لنهائي كأس العالم 2018 وحل وصيفًا ووصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 وحل وصيفًا أيضًا.

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