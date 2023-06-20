ضبط 3 مواطنين لترويج الحشيش بمكة المكرمة بداية فصل الصيف 2023 فلكيًا غدًا 14 ألف رحلة برية تنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة جافي يتعرض لصافرات استهجان في حفل تتويج منتخب إسبانيا السعودية تحقق المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضبط وافد ومقيم لترويجهما أقراصًا محظورة في جدة وصول 332 حاجًا يمثلون طلائع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين انطلاق النسخة الثانية من واحة الإعلام بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى بدء استقبال الحجاج عبر منفذ جسر الملك فهد 14 خدمة إلكترونية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن
تعرض اللاعب جافي نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، لصافرات الاستهجان من قبل بعض الجماهير التي كانت حاضرة حفل تتويج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية.
وكان المنتخب الإسباني حقق لقب دوري أمم أوروبا أول أمس الأحد على حساب منتخب كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية.
وأثناء بدء جافي حديثه أُطلقت ضده صافرات الاستهجان من قبل بعض من الجماهير الحاضرة، في مشهد جعل اللاعب يُنهي حديثه سريعًا.
وفي مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية، كان الشوط الأول والشوط الثاني من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
واستمر التعادل السلبي بينهما في الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها فريق إسبانيا لصالحه بنتيجة 5/ 4.
وحقق الفريق الإسباني، اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه.
بينما عجز المنتخب الكرواتي عن تحقيق أول لقب له في دوري الأمم الأوروبية، حيث وصل منتخب كرواتيا في آخر 5 سنوات لنهائي كأس العالم 2018 وحل وصيفًا ووصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 وحل وصيفًا أيضًا.