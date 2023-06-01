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بعد نهاية عقده هذا الموسم

جالتيه يعلن رحيل ليونيل ميسي عن باريس

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
جالتيه يعلن رحيل ليونيل ميسي عن باريس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني كريستوف جالتيه، عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

رحيل ليونيل ميسي

وكشف جالتيه عن نبأ رحيل ليونيل ميسي في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، وقال: “لقد حظيت بشرف كبير للعمل مدربا لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.

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وأضاف “مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون يوم السبت المقبل، ستكون الأخيرة للأرجنتيني ميسي في ملعب حديقة الأمراء، وأتمنى أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة”.

ليونيل ميسي
اللاعب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

ودافع المدرب الفرنسي عن ليونيل ميسي قائًلا: “لقد كان عنصرًا مهمًا وفعالًا طوال الموسم الجاري، والانتقادات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة”.

واختتم جالتيه تصريحاته قائلًا: “لقد عشنا موسمًا استثنائيًا، أقيم كأس العالم في منتصفه، ومع ذلك سجل 21 هدفا مع 20 تمريرة حاسمة، ما يبرهن على بصمته مع الفريق.. لقد كان شرفًا كبيرًا لي العمل مع ميسي طوال الموسم”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر gianlucadimarzio

مفاوضات مع الهلال

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم 30 يونيو المقبل، بعدما انضم إلى صفوفه في صيف 2021 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وكان رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز قد أكد أن ميسي سينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن نجم يوفنتوس، أنخيل دي ماريا، سينضم معه للأزرق.

ميسي
ميسي

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