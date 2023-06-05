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رغم أنباء عودته لبرشلونة

جاليتي: ميسي سيوقع للهلال خلال 3 أيام

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
جاليتي: ميسي سيوقع للهلال خلال 3 أيام
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الوجهة الجديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

ميسي سينتقل للهلال

وانتهى تعاقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد العقد، وسجل ظهوره الأخير أمام كليرمون، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

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وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال في اللمسات الأخيرة، مشددًا على أن والده ووكيل أعماله خورخي، اتفق على جميع الشروط منذ أيام.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني مع سان جيرمان – المصدر marca

وأشار رودي جاليتي، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن توقيع العقود بشكل رسمي سيكون خلال 3 أيام، مؤكدًا أن هناك اتفاقية ملزمة بين الطرفين.

وجاءت تغريدة جاليتي، بعد زيارة خورخي لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في منزله، اليوم الاثنين، وتصريحه بأن النجم الأرجنتيني يريد العودة إلى برشلونة، وتأكيده بأن الفريق الكتالوني خيار بالنسبة لهم.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني مع سان جيرمان – المصدر psg

برشلونة يُنهي أزمته

وأوضحت تقارير عالمية، اليوم أن نادي برشلونة حصل بالفعل على موافقة رابطة الليغا، من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، وذلك بعد توافر جميع الشروط، الأمر الذي سيُغير موقف النجم الأرجنتيني من العروض الأخرى المقدمة إليه.

ميسي
النجم الأرجنتيني مع نادي برشلونة – المصدر barcauniversal

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