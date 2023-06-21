مقتل 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة لأول مرة منذ 18 سنة وزير الإعلام: يجب اتخاذ موقف عربي لمواجهة المحتوى المخالف لمبادئنا جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي 500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران بسبب تغير المناخ مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج جماهير الأهلي ترفض عودة عمر السومة مجلة فرنسية: الجميع كانوا يركضون لمصافحة محمد بن سلمان لجان برنامج ضيوف خادم الحرمين تسخر إمكاناتها لخدمة الحجاج
نظَّمت جامعة أمِّ القرى، ممثلة في إدارة العمل التَّطوُّعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة، الملتقى الثالث لسواعد أمِّ القرى في خدمة ضيوف الرَّحمن المصاحب للبرنامج التَّأهيلي للمتطوِّعين في موسم الحجّ لعام 1444هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة أم القرى أ. د. معدي بن محمد آل مذهب بهدف تمكين الأعمال التَّطوعيَّة والمجتمعيَّة، واستكمالًا لمسيرة جامعة أمِّ القرى في خدمة ضيوف الرَّحمن.
وأوضحت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات د. وردة بنت عبدالله الأسمري أنَّ تأهيل وتدريب المتطوِّعين يعدّ ضمن الأهداف المحقِّقة لجودة العمل التَّطوعي المُقدَّم لخدمة الفرد والمجتمع، ولاسيّما خلال مواسم الحج.
وتضمن الملتقى الذي نظمته جامعة أم القرى جلسة حواريَّة أدارتها أ. غادة الريس، بمشاركة وكيل كلية الطب للتطوير والجودة د. أحمد مفتي، ووكيلة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة د. ألفت مرزا، والمقدم مشعل السبيعي من المديرية العامة للدفاع المدني، ورئيس قسم المحطات بقطار المشاعر المقدسة م. وائل عصام صفطة، ومدير برنامج مِراس للتعلّم بالخدمة الصحية د. عبدالرحمن ولي، د. عبدالعزيز بوقس عضو المجلس الاستشاري في برنامج درهم وقاية؛ وذلك للحديث حول فرص العمل التطوعي المتاحة في حج 1444هـ للمتطوعين من جامعة أم القرى.
وفي ختام الملتقى استقبل المتحدثين الأسئلة والاستفسارات من المتطوعين، وكرمت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات الجهات المشاركة.