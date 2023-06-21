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تضمن جلسة حوارية حول فرص العمل المتاحة

جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج
المواطن - فريق التحرير

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نظَّمت جامعة أمِّ القرى، ممثلة في إدارة العمل التَّطوُّعي والمسؤوليَّة المجتمعيَّة، الملتقى الثالث لسواعد أمِّ القرى في خدمة ضيوف الرَّحمن المصاحب للبرنامج التَّأهيلي للمتطوِّعين في موسم الحجّ لعام 1444هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة أم القرى أ. د. معدي بن محمد آل مذهب بهدف تمكين الأعمال التَّطوعيَّة والمجتمعيَّة، واستكمالًا لمسيرة جامعة أمِّ القرى في خدمة ضيوف الرَّحمن.

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جودة العمل

وأوضحت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات د. وردة بنت عبدالله الأسمري أنَّ تأهيل وتدريب المتطوِّعين يعدّ ضمن الأهداف المحقِّقة لجودة العمل التَّطوعي المُقدَّم لخدمة الفرد والمجتمع، ولاسيّما خلال مواسم الحج.

جلسة حوارية

وتضمن الملتقى الذي نظمته جامعة أم القرى جلسة حواريَّة أدارتها أ. غادة الريس، بمشاركة وكيل كلية الطب للتطوير والجودة د. أحمد مفتي، ووكيلة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة د. ألفت مرزا، والمقدم مشعل السبيعي من المديرية العامة للدفاع المدني، ورئيس قسم المحطات بقطار المشاعر المقدسة م. وائل عصام صفطة، ومدير برنامج مِراس للتعلّم بالخدمة الصحية د. عبدالرحمن ولي، د. عبدالعزيز بوقس عضو المجلس الاستشاري في برنامج درهم وقاية؛ وذلك للحديث حول فرص العمل التطوعي المتاحة في حج 1444هـ للمتطوعين من جامعة أم القرى.

أسئلة واستفسارات

وفي ختام الملتقى استقبل المتحدثين الأسئلة والاستفسارات من المتطوعين، وكرمت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات الجهات المشاركة.

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