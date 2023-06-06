جامعة الأميرة نورة تنظم ملتقى التميُّز لطالبات المرحلة الثانوية

نظَّمت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023م، ملتقى التميُّز 3 الافتراضي؛ الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع، ووضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات والمتميِّزات من خريجات الثانوية العامة.

معايير القبول

وأوضحت عميدة القبول والتسجيل الدكتورة فرح العسكر خلال الملتقى معايير القبول في الجامعة، وآليته وإجراءاته، والكليات والبرامج المتاحة لقبول العام الجامعي 1445هـ، ودور برنامج التسريع الأكاديمي الذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، والغاية منه، وشروط الالتحاق به. بالإضافة إلى برنامج استقطاب الموهوبات الذي يهدف إلى قبول الطالبات على تخصصات تتناسب مع موهبتهنَّ؛ لصقلها وتطوير القدرات الإبداعية، والتمكين من اكتساب مهارات أخرى داعمة، وفق شروط وضوابط ومعايير خاصة من الأقسام المعنية.

3 ورش

وصاحب الملتقى معرض تفاعلي، استعرضت من خلاله الكليات برامجها والفرص الوظيفية للخريجات، وعلى هامش الملتقى عُقدت ثلاث ورش عمل افتراضية، وهي: كيف تختارين تخصصك الأكاديمي؟ والتي ركزت على: تعريف التخصص الجامعي، والميول المهنية، وأنواع القدرات العقلية، ومتطلبات التخصص والاختيار المهني، وورشة التخصص الذكي وجودة الحياة الجامعية، ومن أهم محاورها: تعريف الطالبات بالتخصصات التي تخدم أهداف رؤية المملكة، آلية اختيار التخصص وعلاقته بسوق العمل. بالإضافة إلى ورشة التخطيط المهني السليم، ناقشت عدة محاور، منها: ما هي إجراءات التخطيط المهني السليم؟ حصر الأهداف المهنية الخاصة بالتخطيط المهني، حصر البيانات والمعلومات المهنية الخاصة بعملية التخطيط المهني.

يأتي هذا الملتقى تحقيقًا لأهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتي من مرتكزاتها التأسيس والانطلاق والتوسع النوعي، والتركيز على التميُّز والتمكين والاستثمار في المخرجات.