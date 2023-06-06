Icon

هيئة المحامين تحيل عددًا من منتحلي المهنة إلى النيابة Icon العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحقيق أهداف خطة الجامعة الإستراتيجية

جامعة الأميرة نورة تنظم ملتقى التميُّز لطالبات المرحلة الثانوية

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
جامعة الأميرة نورة تنظم ملتقى التميُّز لطالبات المرحلة الثانوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نظَّمت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023م، ملتقى التميُّز 3 الافتراضي؛ الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع، ووضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات والمتميِّزات من خريجات الثانوية العامة.

معايير القبول

وأوضحت عميدة القبول والتسجيل الدكتورة فرح العسكر خلال الملتقى معايير القبول في الجامعة، وآليته وإجراءاته، والكليات والبرامج المتاحة لقبول العام الجامعي 1445هـ، ودور برنامج التسريع الأكاديمي الذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، والغاية منه، وشروط الالتحاق به. بالإضافة إلى برنامج استقطاب الموهوبات الذي يهدف إلى قبول الطالبات على تخصصات تتناسب مع موهبتهنَّ؛ لصقلها وتطوير القدرات الإبداعية، والتمكين من اكتساب مهارات أخرى داعمة، وفق شروط وضوابط ومعايير خاصة من الأقسام المعنية.

قد يهمّك أيضاً
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

ريانة برناوي : أهلًا بكم من الأرض

ريانة برناوي : أهلًا بكم من الأرض

3 ورش

وصاحب الملتقى معرض تفاعلي، استعرضت من خلاله الكليات برامجها والفرص الوظيفية للخريجات، وعلى هامش الملتقى عُقدت ثلاث ورش عمل افتراضية، وهي: كيف تختارين تخصصك الأكاديمي؟ والتي ركزت على: تعريف التخصص الجامعي، والميول المهنية، وأنواع القدرات العقلية، ومتطلبات التخصص والاختيار المهني، وورشة التخصص الذكي وجودة الحياة الجامعية، ومن أهم محاورها: تعريف الطالبات بالتخصصات التي تخدم أهداف رؤية المملكة، آلية اختيار التخصص وعلاقته بسوق العمل. بالإضافة إلى ورشة التخطيط المهني السليم، ناقشت عدة محاور، منها: ما هي إجراءات التخطيط المهني السليم؟ حصر الأهداف المهنية الخاصة بالتخطيط المهني، حصر البيانات والمعلومات المهنية الخاصة بعملية التخطيط المهني.

يأتي هذا الملتقى تحقيقًا لأهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتي من مرتكزاتها التأسيس والانطلاق والتوسع النوعي، والتركيز على التميُّز والتمكين والاستثمار في المخرجات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم