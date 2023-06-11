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جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توفر عدد من الوظائف الهندسية والتقنية والصحية الشاغرة (رجال / نساء) عـن طريـق المسابقة الوظيفيـة بنظام التعاقـد على سلم الموظفين العام وسلم اللائحة الصحية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أمن بيانات.
– طبيب استشاري (جراحة وجه وفكين).
– طبيب نائب (علاج جذور وأعصاب الأسنان).
– أخصائي (تقنية أسنان).
– أخصائي (تقنية إشعاعية).
– فني ( مساعد طبيب أسنان).
– فني (معلوماتية صحية).
– مهندس ميكانيكي مساعد.

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أماكن العمل:

– الخرج، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/11/22هـ الموافق 2023/06/11م ولمدة 10 أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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