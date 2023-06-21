جامعة الإمام تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن بدء القبول في برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج (المرحلة):

– الفقه المقارن (الدكتوراه).

– الفقه المقارن (الماجستير).

– السياسة الشرعية (الأنظمة) (الدكتوراه).

– السياسة الشرعية (الأنظمة) (الماجستير).

– المحاماة (دبلوم عالي).

– المصرفية الإسلامية (دبلوم عالي).

– التحكيم والصلح والوساطة (دبلوم عالي).

– التأهيل الفقهي لخريجي كليات الحقوق (دبلوم عالي).

– الفقه (الدكتوراه).

– الفقه (الماجستير).

– أصول الفقه (الدكتوراه).

– أصول الفقه (الماجستير).

– الثقافة الإسلامية (الدكتوراه).

– الثقافة الإسلامية (الماجستير).

– الدعوة (الماجستير).

– الدراسات الإسلامية المعاصرة (الماجستير).

– الحسبة والرقابة (الماجستير).

– السنة وعلومها (الدكتوراه).

– السنة وعلومها (الماجستير).

– العقيدة والمذاهب المعاصرة (الماجستير).

– القرآن وعلومه (الماجستير).

– علم النفس الإكلينيكي (الدكتوراه).

– علم النفس الإكلينيكي (الماجستير).

– علم النفس السيبراني (الماجستير).

– سياسات الرعاية الاجتماعية وإدارة المؤسسات الاجتماعية (الدكتوراه).

– الممارسة المباشرة (الدكتوراه).

– خدمة اجتماعية (علاج اجتماعي) (الماجستير).

– إدارة مؤسسات وتخطيط اجتماعي (الماجستير).

– الأسرة والسكان والبيئة (الدكتوراه).

– علم الاجتماع (الماجستير).

– الإرشاد الأسري (دبلوم عالي).

– إصلاح وتأهيل اجتماعي (دبلوم عالي).

– التاريخ الإسلامي (الدكتوراه).

– التاريخ الإسلامي (الماجستير).

– التاريخ الحديث (الدكتوراه).

– التاريخ الحديث (الماجستير).

– الجغرافيا الطبيعية (الدكتوراه).

– الجغرافيا الطبيعية (الماجستير).

– الجغرافيا البشرية (الدكتوراه).

– الجغرافيا البشرية (الماجستير).

– الإدارة التعليمية (الدكتوراه).

– القيادة التربوية (الدكتوراه).

– تخطيط التعليم واقتصادياته (الدكتوراه).

– القيادة التربوية (الماجستير).

– تخطيط التعليم واقتصادياته (الماجستير).

– إدارة التنمية المهنية في المؤسسات التربوية (الماجستير).

– إدارة الجودة في المؤسسات التربوية (الماجستير).

– إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التربوية (الماجستير).

– الإدارة والإشراف التربوي (الماجستير).

– المناهج وطرق التدريس (الدكتوراه).

– مناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية (الماجستير).

– مناهج وطرق تدريس الرياضيات (الماجستير).

– مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية (الماجستير).

– مناهج وطرق تدريس العلوم (الماجستير).

– مناهج وطرق تدريس اللغة العربية (الماجستير).

– مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية (الماجستير).

– تقنيات التعليم (الماجستير).

– التربية الإسلامية (الدكتوراه).

– التربية الإسلامية (الماجستير).

– أصول التربية (الماجستير).

– الإعاقة العقلية (الماجستير).

– اضطرابات طيف التوحد (الماجستير).

– صعوبات التعلم (الماجستير).

– التعليم الشامل (دبلوم عالي).

– النحو والصرف وعلم اللغة (الدكتوراه).

– النحو والصرف وعلم اللغة (الماجستير).

– الأدب والنقد (الدكتوراه).

– الأدب والنقد (الماجستير).

– اللغويات التطبيقية العربية (الدكتوراه).

– اللغويات التطبيقية العربية (الماجستير).

– اللغويات التطبيقية العربية (دبلوم عالي).

– الإذاعة والتلفزيون والفيلم (الدكتوراه).

– الجرافيكس والوسائط المتعددة (الدكتوراه).

– الإعلان والاتصال التسويقي (الدكتوراه).

– الصحافة والنشر الإلكتروني (الدكتوراه).

– الصحافة والنشر الإلكتروني (الماجستير).

– الإعلان والاتصال التسويقي (الماجستير).

– الإذاعة والتلفزيون والفيلم (الماجستير).

– الإعلام التربوي (دبلوم عالي).

– الإعلام السياحي (دبلوم عالي).

– الإعلام السياسي (دبلوم عالي).

– الإعلام العسكري (دبلوم عالي).

– الإعلام الصحي (دبلوم عالي).

– الإعلام الرياضي (دبلوم عالي).

– اللغويات النظرية (الدكتوراه).

– اللغويات التطبيقية (الدكتوراه).

– اللغويات (الماجستير).

– الأدب الإنجليزي (الدكتوراه).

– الأدب الإنجليزي (الماجستير).

– الترجمة (الدكتوراه).

– الترجمة (الماجستير).

– الرياضيات (الدكتوراه).

– الرياضيات (الماجستير).

– العلوم في الفيزياء (الماجستير).

– العلوم في الكيمياء (الماجستير).

– العلوم التنفيذي في الأدلة الجنائية (الماجستير).

– الاقتصاد (الدكتوراه).

– الاقتصاد (الماجستير).

– العلوم في المحاسبة (الماجستير).

– إدارة الأعمال (MBA) (الماجستير).

– الذكاء الاصطناعي (الماجستير).

– إدارة المعلومات (الماجستير).

– امن المعلومات (الماجستير).

– علوم الحاسب (الماجستير).

– نظم المعلومات (الماجستير).

تفاصيل البرامج والرسوم:

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الشروط:

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موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1445/01/02هـ الموافق 2023/07/20م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا