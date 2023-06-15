جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعود لنظام الفصلين

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اعتماد نظام الفصلين الدراسين خلال العام الدراسي الجامعي المقبل 1445 هـ.

تفاصيل التقويم الدراسي

ونشر حساب عمادة القبول والتسجيل التابع للجامعة عبر حسابه بموقع “تويتر” التقويم الدراسي للعام الجامعي الجديد 1445 هـ، حيث تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 20 أغسطس المقبل الموافق 4/2/14445 هـ.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 الموافق 2/7/1445 هـ.

فيما يبدأ الفصل الصيفي يوم 23 يونيو من عام 2024 الموافق 17/12/1445 هـ.