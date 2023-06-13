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 للعام الجامعي المقبل 1445هـ والتقديم 7 محرم

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق بوابة القبول الإلكترونية

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق بوابة القبول الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بوابة القبول الإلكترونية لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي المقبل 1445هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أن الجامعة طوّرت خلال السنوات الماضية منظومة إلكترونية متكاملة تسهّل على الطلاب والطالبات عملية التقديم على القبول الجامعي للمرحلة الجامعية (البكالوريوس والدبلوم).

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آلية التقديم في الجامعة

وأضاف آل مريح أنه بإمكان الطلبة الراغبين بالتقديم للالتحاق بالجامعة الدخول على بوابة القبول والاطلاع على المعلومات حول كليات الجامعة والمسارات والتخصصات النوعية التي تقدمها الجامعة، وآلية القبول بالجامعة والخطة الزمنية لأعمال القبول، بالإضافة إلى ضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وإنستغرام وسناب شات عبر المعرف @IAU_AR لمتابعة المستجدات في القبول إذْ تعتبر هي القناة الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

وأكد آل مريح بأنه سيتم تفعيل أيقونة تقديم طلب الالتحاق بالجامعة بمشيئة الله تعالى ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 محرم 1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت 11 محرم 1445هـ الموافق 29 يوليو 2023م، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية أو عبر أيقونة القبول الإلكتروني في تطبيق الجامعة عبر الأجهزة الذكية (MYIAU) ، وسوف يتاح التقديم للطلاب والطالبات معًا وفي نفس الوقت إلكترونياً؛ دون الحاجة حضورياً أو إرسال أيّة وثائق أو مستندات للعمادة، حيث أنّ كافة إجراءات القبول تتم إلكترونيًّا ومرتبطة مع مصادر البيانات من خلال الربط الحكومي مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وختم آل مريح حديثه بالتأكيد على أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها ومواردها البشرية والتقنية للمساعدة وتقديم سبل الدّعم اللازم للطلاب والطالبات على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنياً لجميع المتقدمين من الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.

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