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جامعة الإمام محمد تعتمد الفصول الثلاثة وعودة جامعة الملك سعود للفصلين

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
جامعة الإمام محمد تعتمد الفصول الثلاثة وعودة جامعة الملك سعود للفصلين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأحد، اعتماد الفصول الدراسية الثلاثة خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

وقالت الجامعة إن التحويل بين الكليات والأقسام وإعادة القيد للمنتظمين غير المستجدين (عبر الخدمات الذاتية) سيبدأ يوم 12/1/1445 وينتهي 17/1/1445.

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كما أعلنت جامعة الملك سعود التقويم الدراسي لعام 1445هـ. والذي تضمن العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بدلًا من نظام الفصول الثلاثة الذي كان مطبقًا مسبقًا.

وسيكون نظام الفصلين مطابقًا لنظام الفصول الدراسية الثلاثة في بداية العام الدراسي ونهايته وجميع الإجازات وأيام الدراسة الفعلية.

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