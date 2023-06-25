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في مختلف كليات الجامعة وأقسامها

جامعة الباحة تحدد مواعيد التسجيل والقبول للعام الجامعي 1445هـ

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
جامعة الباحة تحدد مواعيد التسجيل والقبول للعام الجامعي 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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حددت جامعة الباحة، اليوم الأحد، مواعيد التسجيل والقبول للعام الجامعي المقبل 1445 هـ.

وتفصيلا، أعلنت جامعة الباحة‬ عن مواعيد استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1445 هـ في مختلف كليات الجامعة وأقسامها.

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موعد استقبال الطلبات

وأوضحت جامعة الباحة أن استقبال الطلبات سيبدأ يوم الثلاثاء 23 / 12 / 1444هـ وذلك عبر بوابة القبول.

وتابعت جامعة الباحة، أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة أسبوع، فيما ستعلن نتائج ترشيح الدفعة الأولى يوم الأحد 5 / 1 / 1445 هـ، مضيفةً بأن شروط وضوابط القبول والبرامج المتاحة ستعلن وقت فتح بوابة القبول.

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