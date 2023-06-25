جامعة الباحة تحدد مواعيد التسجيل والقبول للعام الجامعي 1445هـ

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حددت جامعة الباحة، اليوم الأحد، مواعيد التسجيل والقبول للعام الجامعي المقبل 1445 هـ.
وتفصيلا، أعلنت جامعة الباحة عن مواعيد استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1445 هـ في مختلف كليات الجامعة وأقسامها.
وأوضحت جامعة الباحة أن استقبال الطلبات سيبدأ يوم الثلاثاء 23 / 12 / 1444هـ وذلك عبر بوابة القبول.
وتابعت جامعة الباحة، أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة أسبوع، فيما ستعلن نتائج ترشيح الدفعة الأولى يوم الأحد 5 / 1 / 1445 هـ، مضيفةً بأن شروط وضوابط القبول والبرامج المتاحة ستعلن وقت فتح بوابة القبول.