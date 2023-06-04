جامعة القصيم تعلن عن 363 وظيفة أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل 363 وظيفة من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن طريق نظام العقود، بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– المحاسبة، الاقتصاد، والتمويل، إدارة الأعمال، نظم المعلومات، أصول الفقه، القانون، الأنظمة، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والترجمة، التاريخ، الجغرافيا، وحدة تعلم اللغة العربية، طب الأسرة، الكيمياء الحيوية الطبية، الجراحة، المختبرات الطبية، البصريات، الرياضيات، الإحصاء، تقنية المعلومات، الحاسب الآلي، هندسة الحاسب، علم النفس، الهندسة، التمريض) والكثير من التخصصات.
– التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1444/11/15هـ الموافق 2023/06/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.
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