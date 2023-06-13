Icon

طريق مكة تختصر الوقت والإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن Icon مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان Icon جامعة القصيم تعود لنظام الفصلين Icon موضوع وبالشراكة مع ArabyAds يرتقيان بمشهد الإعلان الرقمي ليصبح الأفضل في المنطقة Icon ميدو: الاتحاد سيدفع ثمن رحيل طارق حامد عنه ! Icon تقديم موعد صرف معاش يوليو لعملاء التأمينات Icon سبيس إكس توظف مراهقًا عمره 14 عامًا Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى Icon وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال Icon أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يبدأ 20 أغسطس

جامعة القصيم تعود لنظام الفصلين

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
جامعة القصيم تعود لنظام الفصلين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة القصيم، اعتماد نظام الفصلين الدراسين خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

وقالت جامعة القصيم عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مجلس الجامعة خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة أقر النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.

قد يهمّك أيضاً
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ13 لجميع المراحل

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ13 لجميع المراحل

عرض ثان من الأهلي لـ رياض محرز

عرض ثان من الأهلي لـ رياض محرز

التقويم الدراسي

ونشرت الجامعة التقويم الدراسي، حيث تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 20 أغسطس المقبل الموافق 4/2/14445 هـ.

أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 الموافق 2/7/1445 هـ.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم