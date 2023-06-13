طريق مكة تختصر الوقت والإجراءات لخدمة ضيوف الرحمن مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان جامعة القصيم تعود لنظام الفصلين موضوع وبالشراكة مع ArabyAds يرتقيان بمشهد الإعلان الرقمي ليصبح الأفضل في المنطقة ميدو: الاتحاد سيدفع ثمن رحيل طارق حامد عنه ! تقديم موعد صرف معاش يوليو لعملاء التأمينات سبيس إكس توظف مراهقًا عمره 14 عامًا مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
أعلنت جامعة القصيم، اعتماد نظام الفصلين الدراسين خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.
وقالت جامعة القصيم عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مجلس الجامعة خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة أقر النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.
ونشرت الجامعة التقويم الدراسي، حيث تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 20 أغسطس المقبل الموافق 4/2/14445 هـ.
أما الفصل الدراسي الثاني فيبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 الموافق 2/7/1445 هـ.