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بنظام العقود في مختلف كليات وتخصصات الجامعة

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة على وظيفة (أستاذ مساعد، أستاذ، أستاذ مشارك) بنظام العقود في مختلف كليات وتخصصات الجامعة على النحو التالي:

الكليات والمعاهد:

– كلية إدارة الأعمال
– كلية علوم الحاسب والمعلومات
– كلية اللغات والعلوم السياسية
– كلية الفنون
– كلية الحقوق والعلوم السياسية
– كلية العلوم
– كلية التمريض
– كلية الهندسة
– كلية العمارة والتخطيط
– كلية العلوم الطبية التطبيقية
– كلية الصيدلية
– كلية الطب
– معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء
– مركز التميز البحثي في المواد الهندسية
– كلية السياحة والآثار
– مركز تقنيات الطاقة المستدامة
– عمادة البحث العلمي
– معهد التصنيع المتقدم
– كليات الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

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الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
– أن يكون تقديره العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير جيد جدا على الأقل.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم غد الأحد 1444/11/22هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا  ويستمر حتى الخميس 1444/12/04هـ.

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